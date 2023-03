Amazon regala tre mesi di Music Unlimited: l'offerta è a tempo limitato

In aggiunta allo sconto Audible di Amazon, il colosso di Seattle a ridosso delle offerte di primavera che partiranno alle 18 di oggi propone anche un'altra promozione sui suoi servizi. Protagonista è Music Unlimited, che può essere attivato a tre mesi a costo zero.

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata ad Amazon Music Unlimited, cliccando sul pulsante "Iscriviti Ora - Paga Dopo", è possibile accedere a tre mesi di Amazon Music Unlimited a costo zero, dopo di che si rinnoverà automaticamente a 9,99 Euro al mese, con possibilità di cancellare la sottoscrizione in qualsiasi momento.

Di seguito i termini e le condizioni:

Offerta promozionale valida dal 20 marzo 2023 al 28 aprile 2023 inclusi (il “Periodo dell’Offerta promozionale”)

Offerta riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni

Offerta valida per i clienti che durante il Periodo dell’Offerta promozionale si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale

L’Offerta promozionale non è valida per i clienti che stanno usufruendo o hanno già usufruito di un periodo di uso gratuito di Amazon Music Unlimited e che sono già iscritti o sono stati iscritti ad Amazon Music Unlimited

Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese, fino alla relativa cancellazione.

I clienti che beneficiano di questa Offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited

L'Offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta

L’Offerta promozionale non è trasferibile né convertibile in denaro.

Amazon Music Unlimited permette di riprodurre non solo le canzoni presenti in catalogo, ma anche i podcast più popolari senza pubblicità anche offline e con skip illimitati.