Amazon ha 'regalato' Elden Ring e altri prodotti a sua insaputa? La questione

Immaginatevi di poter ordinare Elden Ring o altri prodotti in modo gratuito tramite Amazon. Un sogno, vero? Ebbene, sembra che ad alcuni utenti sia accaduto proprio questo: approfondiamo quanto emerso.

Stando anche a quanto riportato da Gizchina e come originariamente portato a galla da R7, in Brasile alcuni utenti sarebbero riusciti a piazzare degli ordini gratuiti relativi a diversi prodotti. A quanto pare, si farebbe riferimento a centinaia di oggetti. Tutto sarebbe da associare a un problema relativo ai coupon: in parole povere, Amazon avrebbe sbagliato a gestire questi ultimi su determinati prodotti per quel che riguarda la versione brasiliana del noto portale e-commerce.

Più precisamente, per un certo periodo di tempo sarebbe stato possibile applicare più coupon sullo stesso prodotto, portando il prezzo a zero (come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia). Chiaramente di solito è possibile applicare solamente un coupon su un singolo prodotto, quindi in questo caso si sarebbe trattato di un errore da parte della piattaforma. In ogni caso, come ben potete immaginare, sui social network la questione non è passata di certo inosservata.

Questo avrebbe portato gli utenti a ordinare gratuitamente molti prodotti. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: in alcune segnalazioni su Twitter si fa riferimento alla presunta possibilità di effettuare il preorder dell'atteso videogioco Elden Ring, nonché di Horizon Forbidden West. D'altronde, tutto sarebbe accaduto a gennaio 2022, quindi i titoli più in vista sono quelli, in arrivo a febbraio 2022.

Inoltre, altri prodotti coinvolti sarebbero stati appartenenti alle serie Kindle e Echo di Amazon. Insomma, non si tratta esattamente dispositivi di poco conto. Tuttavia, come ben potete immaginare, alla fine a quanto pare alcuni ordini legati all'errore sarebbero stati annullati. Non è dunque chiaro se qualcuno abbia effettivamente ricevuto quanto ordinato gratuitamente. Amazon dal canto suo ha affermato ai microfoni dei media locali che c'è stato un errore (tempestivamente risolto) e si è scusata per la situazione.