Amazon fa un regalo di Natale ad alcuni utenti e lancia Secret Santa

Non sono attivi solamente i "classici" sconti di Natale su Amazon. Infatti, il popolare portale e-commerce ha lanciato una sezione chiamata Secret Santa. Inoltre, c'è un regalo di Natale per alcuni utenti.

Partendo da quest'ultimo, recandosi nella home page di Amazon Italia è comparso un banner che raffigura un pacco regalo in cui si può leggere: "Abbiamo una sorpresa per te". Premendo su quest'ultimo si viene reindirizzati a una specifica pagina di Amazon, che permette, effettuando il login al proprio account, di accedere a codici promozionali personalizzati.

C'è tuttavia da dire che purtroppo non tutti gli account sembrano risultare idonei per ottenere questo beneficio. Infatti, nella pagina viene specificato: "Per favore, accedi al tuo account Amazon per scoprire se hai almeno un codice promozionale personalizzato disponibile". Insomma, si tratta di una sorpresa non propriamente per tutti e non è del tutto chiaro il modo in cui vengono scelti i profili coinvolti. In ogni caso, potrebbe interessarvi effettuare un controllo.

Per quel che riguarda, invece, la sezione Secret Santa, quest'ultima è associata al negozio di Natale di Amazon. Si tratta infatti di una sorta di area dedicata a "idee regalo", pensata per questi giorni che precedono la giornata di Babbo Natale. Non mancano inoltre offerte a tempo e simili: trovate tutto nella pagina di Amazon relativa a Secret Santa.