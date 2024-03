Amazon, restituzioni da 30 a 14 giorni: la stretta sui resi è ufficiale

Periodo di grandi cambiamenti in casa Amazon Italia. Per arginare lo sfruttamento dei resi da parte dei furbetti, e di conseguenza anche per ragioni di spesa, la compagnia ha annunciato che si specifici prodotti i tempi per fare il reso verranno dimezzati.

Il colosso dell'e-commerce ha spiegato a La Repubblica che a partire dal 25 marzo 2024 entrerà in vigore una nuova politica per quel che riguarda beni rientranti in determinate categorie.

Stiamo parlando in generale dell'elettronica di consumo, fatta eccezione per gli oggetti a marchio Amazon. Si fa riferimento, quindi, a informatica, elettronica, fotografia, videogiochi, musica e film, il cui periodo di reso verrà drasticamente ridotto.

Amazon Italia consentirà di restituire i prodotti acquistati entro 14 giorni e non più 30, a partire dalla data di consegna all'utente finale.

Nella fase iniziale e per circa un mese, quindi dal 25 marzo al 25 aprile 2024, si osserverà una fase di transizione in cui i prodotti soggetti alla riduzione del tempo di reso potranno essere comunque restituiti entro 30 giorni attraverso il Centro Resi.

I tempi di reso, così come accade per il resto della merce in vendita su Amazon Italia, saranno indicati in chiaro nella pagina prodotto.

È chiaro che il malcostume di sfruttare il reso lungo per usare i prodotti attivamente e cambiarli il mese successivo deve aver pesato sulla scelta della compagnia. Nulla a che vedere, però, con le truffe dei resi falsi su Amazon di qualche tempo fa

Su Caricatore USB C, 40W 4-Porte USB C Presa USB Multiplo per iPhon è uno dei più venduti di oggi.