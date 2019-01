Amazon Ricarica in Cassa: buono da 10 euro con una ricarica da 30 euro

L'interessante promozione Ricarica in Cassa torna su Amazon.it. Nei prossimi giorni gli utenti interessati potranno recarsi nei punti vendita aderenti per ottenere un buono sconto dal valore di 10 euro. Vediamo insieme i dettagli dell'offerta.

In particolare, stando anche a quanto scritto nella pagina dedicata, tutti coloro che effettueranno una prima ricarica in cassa da almeno 30 euro, entro il 31 gennaio 2019, riceveranno un buono sconto da 10 euro tramite e-mail. Quest'ultimo sarà spendibile fino al 30 aprile 2019 solamente per prodotti venduti e spediti da Amazon EU Sarl. Sono inoltre esclusi libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), alimenti per neonati, Pantry, warehouse deals, buoni regalo, ereader Kindle, Fire Stick TV, tablet Fire, prodotti venduti da terzi sul Marketplace Amazon e i Warehouse Deals Amazon.

Attenzione però: la ricarica va fatta direttamente sul proprio account Amazon (niente gift card o simili) e quindi è necessario recarsi in uno dei punti vendita aderenti (LIS RICARICA o Sisal Pay). Per fare questo, bisogna prima ottenere l'apposito codice a barre legato al proprio profilo Amazon attraverso questa pagina. Ricordiamo ancora che deve essere la vostra prima ricarica effettuata con questo metodo.

Insomma, Amazon ha lanciato un'altra interessante iniziativa. Vi consigliamo di affrettarvi nel caso foste interessati, visto che la promozione scadrà tra pochi giorni.