Amazon: è l'ultimo giorno per ricevere i pacchi in tempo per Natale

Se ancora non avete fatto i regali di Natale, e volete affidarmi ad Amazon, è l'ultimo giorno per riceverli in tempo per domani. Come indicato da Amazon in precedenza, oggi lunedì 23 Dicembre è l'ultima giornata utile per scegliere la "Consegna 1 Giorno", senza costi aggiuntivi e riservata agli abbonati Prime.

Amazon, per consentire agli utenti di effettuare gli ordini in assoluta sicurezza ed evitare quindi spiacevoli sorprese, ha anche inserito sotto ogni scheda l'indicazione delle ore rimanenti per accedere all'opzione di spedizione e quindi ricevere i pacchi già domani.

Indicativamente però la "Consegna 1 giorno" sarà disponibile per tutto l'arco della giornata.

Nelle FAQ infatti il colosso di Seattle sottolinea che è disponibile nella maggior parte dei comuni italiani. Se l'articolo può beneficiare della spedizione, l'opzione sarà selezionabile al momento della conferma dell'ordine, prima del pagamento.

Per i clienti iscritti ad Amazon Prime l'opzione "Consegna 1 Giorno" è completamente gratuita, mentre per coloro che non rientrano nel programma di abbonamento dell'e-commerce è previsto un sovrapprezzo di 5,99 Euro, che diventano 4,99 Euro se si sceglie la consegna presso uno dei punti di ritiro.

Domani è l'ultimo giorno lavorativo prima di Natale: dalla mezzanotte sarà possibile regalare solo buoni Amazon, ad eccezione dei cofanetti speciali.