Amazon ha ricostruito una Suburbia in miniatura per addestrare i suoi robot fattorini

Amazon ha ricreato una versione in miniatura di Suburbia per addestrare i suoi robot per le consegne. Un escamotage che accelererà di molto i tempi di addestramento di queste macchine.

Quando uno sviluppatore vuole addestrare una intelligenza artificiale sui videogiochi può accelerare il tempo a dismisura, facendo giocare gli algoritmi a decine di livelli diversi in pochissimi minuti. In questo modo la IA può perfezionarsi e mettersi alla prova in tempi più rapidi del normale. Non fosse così, il processo ci impiegherebbe una eternità.

Ma quando devi addestrare una intelligenza artificiale che opera nel mondo reale, una cosa del genere non è semplicemente possibile. Non si può accelerare il tempo, nel mondo vero. Così Amazon ha trovato un'altra idea per accelerare il processo di perfezionamento dei suoi robot per le consegne, quelli che in futuro porteranno pacchi e cibo direttamente alla porta di casa dei clienti. Senza l'intermediazione di un fattorino in carne ed ossa.

Amazon ha scansionato in lungo e in largo la città di Suburbia, raccogliendo un enorme campionario di texture real-life e dati in 3D. In questo modo sono stati ricostruiti interi scorci della città, o anche singole parti, come i marciapiedi —riprodotti perfettamente nella loro consistenza, e anche nelle imperfezioni— e gli svincoli.

"In una sola serata possiamo simulare migliaia di consegne, al posto di mandare un bot fuori nel mondo vero", ha spiegato Sean Scott di Amazon. "Il bot non sa di essere all'interno di una simulazione, pensa di essere nel mondo vero, il che è piuttosto figo".

Le ruote del robot-postino vengono fatte scorrere per decine di ore su una riproduzione perfetta dei veri marciapiedi di Suburbia, in modo da testarne la resistenza. Altri robot invece sono mandati a fare consegne in riproduzioni in miniatura dei quartieri della città. In questo modo l'e-commerce ottiene dati preziosi e si avvicina ad avere un modello di robot-postino ultimato in tempi più rapidi.