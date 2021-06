Amazon riduce le commissioni per i piccoli sviluppatori: come cambieranno

La questione delle commissioni agli sviluppatori di applicazioni per smartphone coinvolge inevitabilmente tutti i proprietari di negozi di app, da Apple - che nel novembre 2020 le diminuì al 15% per alcuni developers - ad Amazon che, giusto nelle ultime ore, ha annunciato un taglio della percentuale per tutti i piccoli sviluppatori.

Da ciò che si può leggere dalla comunicazione ufficiale, disponibile integrale in calce all’articolo, il colosso di Jeff Bezos ha deciso di modificare lo Small Business Accelerator Program abbassando le commissioni dal 30% al 20% per tutte le piccole realtà che generano ricavi inferiori a 1 milione di dollari nel corso dell’anno solare precedente alla richiesta all’azienda del taglio dei ricavi. A quel 20% si aggiungerà uno sconto del 10% sotto forma di crediti promozionali AWS (Amazon Web Services), utilizzabili poi per lavorare alle applicazioni e al loro sviluppo accedendo a strumenti e funzionalità messi a disposizione direttamente dalla società di Seattle.

Scendendo nel dettaglio, la commissione del 20% verrà applicata agli sviluppatori che propongono app su Amazon Appstore per la prima volta nella loro carriera e a chi registra ricavi inferiori a 1 milione di dollari, come spiegato sopra. Tutti gli sviluppatori che supereranno questa quota, invece, rientreranno nel piano classico con commissioni pari al 30%. Infine, per i piccoli sviluppatori Amazon ha pensato a un’altra, interessante novità: nell’Appstore ufficiale apparirà prossimamente una sezione loro dedicata per garantirgli così maggiore visibilità. Tutto ciò, comunque, dovrebbe diventare effettivamente realtà a partire dall’ultimo trimestre del 2021.

Anche Google intanto ha deciso di abbassare le commissioni, addirittura dal 30% al 15%, sempre per gli sviluppatori Android che resteranno sotto la quota di 1 milione di dollari di ricavi.