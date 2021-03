Amazon rientra in corsa per i diritti tv della Serie A: tre partite su Prime Video?

La mancata assegnazione del pacchetto 2 a Sky riapre di nuovo le porte della Serie A a competitor come Mediaset ed Amazon. In particolare, a beneficiare del nuovo bando che la Lega Calcio potrebbe pubblicare nelle prossime ore potrebbe essere il colosso di Jeff Bezos.

Come riportato lo scorso gennaio, infatti, Amazon non ha presentato alcuna offerta per la Serie A in quanto avrebbe preferito un bando diverso. L'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, in una dichiarazione resa alla stampa aveva affermato che Amazon aveva intenzione di trasmettere solo poche partite, sulla scia di quanto fatto con la Premier League.

E' chiaro che un nuovo bando, comprensivo di tre partite, potrebbe spalancare le porte ad Amazon (che per l'Italia ha già acquisito i diritti tv di 16 match di Champions League) e Mediaset. Attenzione però: è stata esclusa la possibilità di effettuare la trasmissione delle partite in chiaro, ciò vuol dire che indipendentemente dall'emittente che porterà a casa il pacchetto, sarà comunque necessario un nuovo abbonamento.

Amazon potrebbe affidarsi ai Prime Video Channels che hanno debuttato da poco sul proprio servizio di streaming, ad esempio.

Tutte le 380 partite della Serie A 21-24, comunque, potranno essere viste con il solo abbonamento a DAZN, che le trasmetterà tutte.