Amazon potrebbe rientrare nella corsa ai diritti tv per la Serie A grazie a Sky

Contrariamente a quanto riportato ieri sera sulla questione diritti tv della Serie A, Amazon non è totalmente fuori dai giochi e potrebbe rientrare. Il colosso di Jeff Bezos, infatti, non ha presentato alcuna offerta ma le dichiarazioni arrivate dall'AD della Lega Calcio lasciano intravedere qualche spiraglio.

De Siervo infatti ieri sera ha spiegato che Amazon non ha presentato alcuna offerta in quanto la stessa Lega non ha accettato di modificare il bando. L'e-commerce infatti aveva intenzione di rilevare un pacchetto per la trasmissione di solo due partite, sulla base del modello Premier League, ma dal momento che non era prevista questa eventualità, ha preferito non prendere parte all'asta.

Questa mattina però la stessa Lega Calcio ha annunciato la pubblicazione del bacchetto 1bis, del valore di 350 milioni di Euro a stagione e che riguarda proprio la trasmissione delle partite in streaming. Tale assegnazione è legata ad una determinata situazione, ovvero che Sky si aggiudichi il "Pacchetto 1" contenente 266 partite in esclusiva per tutte le piattaforme, internet compresa.

E' a questo punto che entra in gioco la sentenza del Consiglio di Stato che ha vietato alla pay tv di Comcast di avere l'esclusiva web. Per questo, qualora Sky dovesse aggiudicarsi il "Pacchetto 1", Amazon potrebbe rientrare in gioco con il pacchetto "1 Bis" che prevede appunto la trasmissione dei match in streaming. In caso contrario, invece, non si proseguirebbe su tale strada ed Amazon resterebbe totalmente fuori.