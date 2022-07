Amazon rilancia 3 laptop ASUS in offerta, raggiunto il prezzo più basso di sempre

In aggiunta alle schede video NVIDIA RTX 30 personalizzate ASUS in offerta, su Amazon potrete trovare anche diverse promozioni su laptop ASUS in queste prime ore di luglio 2022. Scopriamo assieme tre modelli di fascia media che potrebbero risultare di vostro interesse.

I computer portatili ASUS ora in sconto su Amazon sono i seguenti:

ASUS Laptop 15 F509FA#B099ZY6YJ3, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, 1.9 kg, Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Intel UHD Graphics, Windows 10, Argento: 529 Euro

ASUS VivoBook 14 X413EA#B09J1LPTXZ, Notebook in Alluminio, 1.4 kg, 14" FHD Anti-Glare, Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Bianco: 599 Euro

ASUS ZenBook 13 OLED UM325UA#B09FPQM9CJ, Notebook in Alluminio, 1.1 kg, 13,3" OLED FHD Glossy, AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Grigio scuro: 699 Euro

Tutti e tre questi computer portatili sono concepiti principalmente per studio e ufficio, sono venduti e spediti da Amazon – con consegna senza costi aggiuntivi se siete abbonati a Prime – e il pagamento può essere completato a rate Tasso Zero con Cofidis o, se disponibile, con il piano proposto direttamente dalla società statunitense. Peraltro, ASUS Laptop 15 e il ZenBook 13 OLED sono proposti al prezzo minimo storico.

In assenza di una data di conclusione di queste offerte, consigliamo di effettuare l’acquisto il prima possibile se risultano di vostro interesse.

Sempre su Amazon potete trovare anche offerte su robot aspirapolvere fino al 13 luglio.