Amazon rilancia 3 monitor da gaming al prezzo più basso di sempre, anche 2K

Nonostante il Black Friday sia finito, Amazon Italia continua a proporre dispositivi d’informatica ed elettronica a prezzi speciali. Anzi, sono anche più bassi rispetto al “Venerdì Nero”: oltre al TV Samsung Neo QLED a 600 euro in meno, ecco a voi tre monitor da gaming al prezzo più basso di sempre, di marchi come LG e MSI.

I tre modelli che citeremo in seguito hanno specifiche molto differenti e coprono sia coloro che non intendono spendere troppo, sia coloro che intendono andare all-in su una periferica performante per la propria postazione. Vediamoli nel dettaglio:

LG 27GQ50A UltraGear Gaming Monitor 27" Full HD VA, 1920x1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 165Hz, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero: 179,99 euro (299 euro)

Gaming Monitor 27" Full HD VA, 1920x1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 165Hz, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero: 179,99 euro (299 euro) MSI Optix G242 Monitor Gaming 24", Display 16:9 (FHD) 1920x1080, Frequenza 144Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, G-SYNC Compatibile, MSI Gaming OSD, VESA 100x100mm: 189 euro (249 euro)

Monitor Gaming 24", Display 16:9 (FHD) 1920x1080, Frequenza 144Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, G-SYNC Compatibile, MSI Gaming OSD, VESA 100x100mm: 189 euro (249 euro) LG 32GQ850 UltraGear Gaming Monitor 32" QuadHD NanoIPS 1ms HDR 600, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 260Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero: 699,99 euro (879 euro)

Tutti e tre questi monitor vengono venduti e spediti dal gigante ora guidato da Andy Jassy, con pagamento effettuabile a rate tasso zero con Cofidis o piano a 5 o 12 mensilità della società statunitense. La consegna resta assicurata a costo zero. Inoltre, con l’acquisto di questi dispositivi si ottiene uno sconto del 33% per l’acquisto di Xbox Game Pass su PC.

Confermiamo infine, grazie ai dati offerti dall’estensione Keepa, che tutti i monitor da gaming citati sono venduti al minimo storico.

In chiusura vi rimandiamo alle offerte Amazon su laptop da gaming MSI.