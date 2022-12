Amazon rilancia 3 monitor LG a ottimi prezzi, c'è modello da gaming 2K

Al netto della ottima offerta di Amazon che porta Nothing Phone (1) al prezzo minimo storico, sul portale di e-commerce ora guidato da Andy Jassy si possono trovare diversi monitor LG a prezzi molto allettanti, grazie a tagli fino a 280 euro circa sul listino. Vediamo di quali modelli si tratta.

Di seguito troverete le specifiche complete riportate dalla società di Seattle sul suo catalogo in Italia. Anticipiamo già che due modelli sono concepiti principalmente per ufficio, mentre la periferica UltraGear si focalizza sul gaming ad alti livelli:

LG 24ML600S Monitor 24" Full HD LED IPS, 1920x1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco: 129,99 euro

Monitor 24" Full HD LED IPS, 1920x1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco: 129,99 euro LG 27MP400 Monitor 27" Full HD LED IPS, 1920x1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite: 139,99 euro

Monitor 27" Full HD LED IPS, 1920x1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite: 139,99 euro LG 32GQ850 UltraGear Gaming Monitor 32" QuadHD NanoIPS 1ms HDR 600, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 260Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero: 599,99 euro

Tutti e tre i monitor citati vengono venduti e spediti da Amazon, che garantisce la consegna gratuita in un giorno o, altrimenti, in massimo cinque giorni. I modelli da 24” e UltraGear da 32” possono essere acquistati con pagamento in unica soluzione o a rate senza interessi con piani proposti da Cofidis o, in alternativa, dalla stessa Amazon. Quest’ultima, in particolare, propone due opzioni a 5 e 12 mensilità per venire incontro al consumatore.

Infine, facciamo presente che con l’acquisto di queste periferiche accederete a un buono sconto del 33% sull’acquisto dell’Xbox Game Pass per PC.

