Amazon rilancia 3 smart TV 4K DVB-T2 Hisense in offerta, anche al minimo storico

Nuova settimana, nuovo fiume di offerte su Amazon. Il portale e-commerce statunitense ha deciso di rinnovare ancora una volta le sue promozioni includendo non solo un Lenovo Legion 5 al prezzo minimo storico, ma anche 3 smart TV 4K DVB-T2 Hisense con sconti importanti. Ecco i tre modelli nel dettaglio.

Sconti Amazon su smart TV Hisense

Hisense 43" QLED 4K 2021 43A78GQ , Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 449 Euro

, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 449 Euro Hisense 50" QLED 4K 2021 50A78GQ , Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 499 Euro

, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 499 Euro Hisense 55" OLED 4K 2021 55A81G, Audio Dolby Atmos 60W, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 949 Euro

In particolare, segnaliamo che il primo modello citato è venduto al prezzo più basso di sempre registrato sul sito di Andy Jassy e soci. Amazon si occuperà poi di vendita e spedizione, garantendo la consegna gratuita ai clienti Prime. Il pagamento potrà essere effettuato, inoltre, in 5 mensilità Tasso Zero secondo piano Amazon o, volendo, con piano Cofidis. Infine, avvisiamo che le promozioni citate termineranno tra 12 giorni.

Sempre in giornata abbiamo segnalato offerte super su Xiaomi 11T Pro 5G.