Amazon rilancia 3 smart TV DVB-T2 Hisense e Sharp in sconto sotto i 300 Euro

Nuova settimana, nuove offerte nel catalogo di Amazon. Il colosso dell’e-commerce non solo ha aperto il “Negozio di San Valentino” con tante idee regalo per gli innamorati, ma ha anche introdotto ulteriori promozioni su dispositivi di varia natura. Per esempio, ecco 3 smart TV DVB-T2 Hisense e Sharp in offerta sotto i 300 Euro.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2 Hisense e Sharp

Hisense 40AE5000F TV LED FULL HD 40", Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 249 Euro

TV LED FULL HD 40", Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 249 Euro Sharp Aquos LC-32Bi6E Smart TV 32" Android 9.0 10 bit HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2020 [Classe di efficienza energetica F]: 259,99 Euro

Smart TV 32" Android 9.0 10 bit HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2020 [Classe di efficienza energetica F]: 259,99 Euro Sharp Aquos 32Di6E 32" Frameless Android 9.0 Smart TV 10 bit HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021 [Classe di efficienza energetica F]: 269,99 Euro

Tutti e tre i televisori citati risultano venduti e spediti da Amazon, che assicura la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime e propone vari metodi di pagamento a rate Tasso Zero, con Cofidis o secondo suo piano a 5 mensilità. Coloro che desidereranno protezione aggiuntiva potranno ottenerla pagando per 2 o 3 anni di garanzia estesa sotto il pulsante “Acquista ora”.

Al contempo potrete trovare anche cuffie da gaming Corsair in offerta, tra cui anche un modello al prezzo minimo storico.