Amazon rilancia 3 smartphone OPPO in sconto, raggiunto il prezzo minimo storico

Al netto delle offerte Amazon su iPhone 14 Pro e Apple Watch SE, nel medesimo portale di e-commerce si trovano tre smartphone OPPO a ottimi prezzi; in due casi, si parla addirittura del minimo storico. Vediamo di quali modelli si tratta e i dettagli tecnici delle promozioni.

Il dispositivo mobile più economico del trio è l’OPPO A16, caratterizzato da un display LCD HD+ da 6,52 pollici con refresh rate fissato a 60Hz, 32 GB di archiviazione, 3 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e comparto fotocamera composto da tre sensori sul retro (principale da 13 megapixel) e singolo anteriore frontale da 8 MP. Il cuore pulsante, invece, è il chipset MediaTek Helio G35. Il prezzo? 129,99 euro al posto di 159,99 euro, nuovo minimo storico secondo il grafico fornito da Keepa.

OPPO A96 scende invece da 249,99 euro a 229,99 euro (altro minimo storico) ed è dotato di uno schermo FHD+ da 6,59” a 90Hz, batteria da 5.000 mAh, 8 Gb di RAM, 128 GB di archiviazione espandibile e chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G. Lato fotocamera, dunque, si trovano due sensori posteriori (50 MP + 2 MP) e uno anteriore da 16 MP.

Chiude il trio il modello OPPO Find X5 Lite con 256 GB di memoria interna non espandibile, 8 GB di RAM, batteria da 4.500 mAh, tripla fotocamera posteriore (64+8+2 MP) e singola anteriore da 32 MP, SoC MediaTek Dimensity 900 e display AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz. In questo caso si scende da 429,95 euro a 399,99 euro.

Per tutti gli smartphone OPPO citati Amazon garantisce la consegna in un giorno per i clienti Prime, mentre il pagamento può essere dilazionato in più mensilità senza interessi con il piano della stessa società statunitense.

