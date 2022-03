Amazon rilancia 3 televisori DVB-T2 in sconto sotto i 200 Euro, perfetti per switch off

State ancora cercando un televisore compatibile con il DVB-T2 per prepararvi allo switch off dei prossimi mesi? Amazon ha tutti i modelli che fanno al caso vostro: assieme ai 5 smart TV Hisense in offertain queste ore, il portale di e-commerce offre anche 3 TV DVB-T2 sotto i 200 Euro. Ecco a voi i modelli interessati!

Sconti Amazon su TV DVB-T2 sotto i 200 Euro

Metz TV Serie MTB2000Z , LED, HD 1366x768, 32" (81 cm), HDMI, ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, HEVC MAIN10, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 179,99 Euro

, LED, HD 1366x768, 32" (81 cm), HDMI, ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, HEVC MAIN10, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 179,99 Euro Caixun EC24Z2 TV 24 Pollici, HD Televisori, Dolby DTS, (Tuner Triplo (DVB-T2/T/S2/S), HDMI, USB, Media Player, [Classe di efficienza energetica F]: 149,99 Euro

TV 24 Pollici, HD Televisori, Dolby DTS, (Tuner Triplo (DVB-T2/T/S2/S), HDMI, USB, Media Player, [Classe di efficienza energetica F]: 149,99 Euro Caixun EC32Z1 TV 32 Pouces, LED HD 1366 x 768 P, DVB_T/T2/C/S/S2, 3 x HDMI 1 x USB, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 189,99 Euro

Solamente il secondo televisore citato, ovverosia il Caixun EC24Z2, risulta venduto al prezzo più basso di sempre registrato su Amazon. Noterete poi che il rivenditore per i due TV Caixun è la stessa società che li produce e non Amazon; dunque, la consegna in un giorno non potrà essere garantita. Il televisore Metz verrà consegnato allo stesso modo dopo qualche giorno dall’ordine, anche se siete clienti Prime, ma presenta la possibilità di acquisto in 5 rate mensili con piano proposto dalla società di Seattle.

