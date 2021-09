Amazon rilancia 4 Chromebook Lenovo IdeaPad al prezzo più basso di sempre

Assieme alla stampante 3D Anycubic Photon Mono 2K in sconto, Amazon in questo weekend di settembre rilancia anche una serie di offerte su Chromebook Lenovo IdeaPad, tra cui anche un modello convertibile. Come se non bastasse, si tratta pure dei prezzi più bassi di sempre su tali prodotti!

Sconti Amazon su Chromebook Lenovo

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 - Display 10.1'' Full HD (Processore MediaTek P60T, Storage 64GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, ChromeOS) Lenovo Keyboard, Blu Ghiaccio/Grigio Ferro [CB]: 229 Euro

- Display 10.1'' Full HD (Processore MediaTek P60T, Storage 64GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, ChromeOS) Lenovo Keyboard, Blu Ghiaccio/Grigio Ferro [CB]: 229 Euro Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 - Display 10.1'' Full HD (Processore MediaTek P60T, Storage 128GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, ChromeOS) Lenovo Keyboard, Blu Ghiaccio/Grigio Ferro [CB]: 259 Euro

- Display 10.1'' Full HD (Processore MediaTek P60T, Storage 128GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, ChromeOS) Lenovo Keyboard, Blu Ghiaccio/Grigio Ferro [CB]: 259 Euro Lenovo IdeaPad 3 Chromebook - Display 14" HD (Processore Intel Celeron N4020, 64 GB eMMC, RAM 8 GB, Chrome OS) - Abyss Blue: 249 Euro

- Display 14" HD (Processore Intel Celeron N4020, 64 GB eMMC, RAM 8 GB, Chrome OS) - Abyss Blue: 249 Euro Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook Convertibile, Display 13.3" Full HD Touch, Processore Intel Celeron 5205U, 64GB eMMC, 4GB RAM, Lenovo USI Pen, Chrome OS, Graphite Grey: 399 Euro

Ognuno di questi dispositivi Lenovo è venduto e spedito da Amazon, perciò dispone della consegna gratuita anche in un giorno nel caso in cui siate clienti Prime. Inoltre, come da prassi per i prodotti oltre i 100 Euro, non manca la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis; in alcuni casi, risulta disponibile anche il metodo di pagamento rateale della stessa Amazon. In conclusione, avvertiamo i lettori interessati a questi Lenovo IdeaPad che manca una data di termine delle promozioni, ergo consigliamo di effettuare l’acquisto il prima possibile se risultano di vostro interesse.

