Amazon rilancia 4 smartphone OPPO a prezzi ottimi, con garanzia extra in regalo

Oltre alle offerte Amazon sulla gamma iPhone 13, tra i quali spicca il modello base a 120 Euro in meno, sullo stesso portale di e-commerce trovate anche diversi smartphone OPPO a prezzi ottimi. Di seguito troverete i modelli interessati con i rispettivi prezzi e alcuni dettagli tecnici.

Offerte Amazon su smartphone OPPO

OPPO A16s Smartphone, NFC, AI Triple Camera 13+2+2 MP, 6.52” 60HZ Display, 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 64GB espandibile, ColorOS11.1, IPX4, [Versione Italiana], Blu (Pearl Blue): 159,99 Euro

OPPO A76 Smartphone AI Doppia Fotocamera con Flash, Display 6.56” Refresh rate 90HZ LCD-HD+, 5000mAh, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Glowing Black: 179,99 Euro

OPPO Reno7 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 64+2+2MP, Display 6.4" 90HZ AMOLED, 4500mAh, Ricarica 33W, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 128GB (Esp. fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Cosmic Black: 279,99 Euro

OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Astral Blue: 329,90 Euro

Lo sconto più interessante riguarda senza dubbio il modello OPPO A76, in quanto costa appena 5 Euro in più rispetto al prezzo più basso di sempre. Negli altri casi, invece, ci si trova abbastanza distanti dal minimo storico registrato su Amazon.

Ad ogni modo, tutti i dispositivi mobili proposti sono venduti e spediti dalla società di Seattle e godono della consegna gratuita anche in un giorno, sempre se siete abbonati a Prime. Il pagamento potrà essere effettuato a rate con Cofidis, mentre come opzione di consegna è possibile selezionare un punto di ritiro vicino alla vostra abitazione come edicole, Amazon Locker o Amazon Counter.

