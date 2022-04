Amazon rilancia 5 monitor da gaming MSI a prezzi ottimi, c'è modello curvo 4K

Contemporaneamente alle offerte su monitor da gaming Samsung ora attive su Amazon in occasione della settimana di sconti sui prodotti del colosso sudcoreano, sullo stesso portale e-commerce potrete trovare anche 5 monitor da gaming MSI in promozione. Tra di essi, c’è anche un modello curvo 4K.

Sconti Amazon su monitor da gaming MSI

MSI MAG ARTYMIS 242C Monitor Gaming 24" Curvo, Display 16:9 FHD (1920 x 1080), 165 Hz, 1ms, Curvatura 1000R, Pannello VA, AMD FreeSync Premium: 219 Euro

Monitor Gaming 24" Curvo, Display 16:9 FHD (1920 x 1080), 165 Hz, 1ms, Curvatura 1000R, Pannello VA, AMD FreeSync Premium: 219 Euro MSI Optix MAG245R - Monitor Gaming 24", Display 16:9 FHD (1920x1080), 144Hz, 1ms, IPS, RGB Mystic Light, OSD Gaming App, HUB USB: 229 Euro

- Monitor Gaming 24", Display 16:9 FHD (1920x1080), 144Hz, 1ms, IPS, RGB Mystic Light, OSD Gaming App, HUB USB: 229 Euro MSI Optix MAG275R Monitor Gaming 27", Display 16:9 FHD (1920x1080), 144Hz, 1ms, Pannello IPS, AMD FreeSync™ Premium Technology, VESA 100x100: 279 Euro

Monitor Gaming 27", Display 16:9 FHD (1920x1080), 144Hz, 1ms, Pannello IPS, AMD FreeSync™ Premium Technology, VESA 100x100: 279 Euro MSI Optix MAG321CURV Monitor Gaming 32" Curvo, Pannello VA, Display 16:9 4k UHD (3840 x 2160), Frequenza 60Hz, Tempo di risposta 1ms, HDR Ready, Night Vision, Mystic Light RGB, AMD Freesync: 449 Euro

Monitor Gaming 32" Curvo, Pannello VA, Display 16:9 4k UHD (3840 x 2160), Frequenza 60Hz, Tempo di risposta 1ms, HDR Ready, Night Vision, Mystic Light RGB, AMD Freesync: 449 Euro MSI Optix MPG341CQR Monitor Gaming 34" Curvo, Display 21:9 UWQHD (3440 X 1440), HDR 400, Freq 144Hz, 1ms, Mystic Light RGB, Steelseries GameSense, Curvatura 1800R, AMD FreeSync, Gaming OSD App: 549 Euro

L’offerta più intrigante riguarda senza ombra di dubbio il modello MSI Optix MPG341CQR, ultra-wide curvo 2K venduto a 350 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. In tutti i casi a occuparsi di vendita e spedizione è Amazon, che propone anche il metodo di pagamento in 5 o 12 rate mensili Tasso Zero. Inoltre, la consegna è gratuita per i clienti Prime.

In giornata abbiamo anche trattato le offerte Amazon su iPhone 13 e altri prodotti Apple.