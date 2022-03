Amazon rilancia AirPods 2 e OnePlus Buds Z2 al prezzo più basso di sempre

La seconda settimana di marzo prosegue con una lunga serie di offerte su Amazon: assieme agli sconti su SSD e HDD esterni visti in giornata, il portale di e-commerce statunitense propone anche grandi promozioni su Apple AirPods 2 e OnePlus Buds Z2, entrambi proposti al prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon su AirPods 2 e OnePlus Buds Z2

OnePlus Buds Z2 - Cuffie wireless con Cancellazione del Rumore con fino a 38h di autonomia e Il supporto Dolby Atmos - Obsidian Black: 69,30 Euro (99 Euro)

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione): 99 Euro (149 Euro)

In ambedue i casi la consegna avverrà senza costi aggiuntivi anche in un giorno, sempre se siete clienti abbonati a Prime, e le offerte varranno solamente per i prossimi giorni. Nel caso delle Apple AirPods di seconda generazione, il pagamento potrà essere dilazionato in 5 rate mensili da 19,80 Euro secondo piano Amazon. Se interessati, potrete anche acquistare il piano AppleCare+ per due anni a 39 Euro.

Per le OnePlus Buds Z2, infine, segnaliamo non solo la disponibilità della variante Pearl White oltre alla Obsidian Black, ma anche la possibilità di acquistare due o tre anni di protezione aggiuntiva del dispositivo.

In conclusione, segnaliamo anche la presenza di offerte su cuffie e tastiere da gaming Logitech.