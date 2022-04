Amazon rilancia auricolari Sony a prezzi ottimi: fino 56% in meno

Oltre allo smart TV Android scontato del 24% su Amazon, il gigante dell’e-commerce tra le tante offerte primaverili ha deciso di includere una moltitudine di cuffie. In questa occasione specifica vi parleremo di alcuni auricolari Sony con sconti fino al 56% in meno; ci sono anche le WF-1000XM3 di fascia alta.

Sconti Amazon su auricolari Sony

Sony WF-C500 - Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato, Per iPhone/iPod, Nero: 59,99 Euro

Sony WF-XB700 - Auricolari True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Blu): 65,80 Euro

Sony WF-1000XM3 - Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore (Nero): 99,99 Euro

Sony WF-SP800N - Auricolari True Wireless, con Noise Cancelling, Microfono integrato, Batteria fino a 18 ore (Blu): 121 Euro

Al 56% in meno troverete il modello Sony WF-XB700, che notiamo essere venduto da un negozio terzo esattamente come nel caso degli auricolari Sony WF-SP800N. Pertanto, in questi due casi consigliamo di verificare l’attendibilità del rivenditore prima di procedere con l’acquisto. Al contempo, le cuffiette Sony WF-1000XM3 sono vendute al prezzo più basso di sempre; tuttavia, riteniamo importante notare che questa promozione durerà ancora per tre giorni, ovverosia fino al 13 aprile 2022.

