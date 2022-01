Amazon rilancia computer e accessori Microsoft Surface in sconto, fino 500 Euro in meno

Con il lancio in Italia del nuovo Surface Pro 8 c’è stato anche un ulteriore calo nei prezzi di dispositivi precedenti della stessa gamma. Anche su Amazon in questi giorni potrete pertanto trovare computer e accessori Microsoft Surface in offerta, con tagli che arrivano anche circa 500 Euro in meno.

Sconti Amazon su computer e accessori Microsoft Surface

Microsoft Surface Pro 7 , Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero: 949 Euro (1.399 Euro)

, Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero: 949 Euro (1.399 Euro) Microsoft Surface Laptop 3 , 13.5", Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero, Tastiera layout QWERTY Italiano: 997,27 Euro (1.499 Euro)

, 13.5", Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero, Tastiera layout QWERTY Italiano: 997,27 Euro (1.499 Euro) Microsoft Surface Pro 8/X Cover Alcantara + PEN – Black: 206,99 Euro (299,99 Euro)

Cover Alcantara + PEN – Black: 206,99 Euro (299,99 Euro) Microsoft Surface Tastiera per Surface Pro , Retroilluminazione a LED, Nero [Layout QWERTY Italiano]: 117,98 Euro (154,99 Euro)

, Retroilluminazione a LED, Nero [Layout QWERTY Italiano]: 117,98 Euro (154,99 Euro) Microsoft Surface Penna per dispositivi Surface, Nero, 4.096 punti di pressione: 74,98 Euro (114,99 Euro)

L’unico prodotto citato venduto al prezzo più basso di sempre è la cover Alcantara + penna per il Surface Pro 8 o X, che cala del 31% rispetto al listino. Amazon su occuperà di vendita e spedizione, garantendo la consegna gratuita anche in un giorno ai clienti Prime. Non mancherà, inoltre, la possibilità di effettuare l’acquisto a rate con Cofidis. Per quanto concerne la data di conclusione delle promozione, purtroppo non è nota; di conseguenza, consigliamo ai lettori di procedere rapidamente con l’acquisto in caso di interesse per uno o più prodotti Surface tra quelli segnalati.

Nel frattempo, sempre su Amazon potrete trovare anche uno smartwatch Amazfit in offerta.