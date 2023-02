Amazon rilancia computer portatile HP al prezzo più basso di sempre

Al netto dell’offerta Euronics sul laptop da gaming HP Victus con RTX 3050, in queste ultime giornate di febbraio 2023 potete trovare su Amazon un notebook HP al prezzo più basso di sempre. L’offerta in questione è valida per un periodo di tempo non precisato; pertanto, meglio affrettarsi. Ma di quale modello si tratta?

Si tratta dell’HP Pavilion 15-eg1000sl, in vendita su Amazon Italia da oltre un anno e mai sceso a questo prezzo. Ad accompagnare il display da 15,6" con risoluzione Full HD si trova, sotto la scocca, il processore Intel Core i7-1195G7 dalla frequenza massima di 5,0 GHz. Seguono dunque 16 GB di RAM DDR4 con frequenza di 3200 MHz, e un SSD NVMe M.2 da 512 GB. Il sistema operativo è Windows 11 e non mancano, tra gli accessori, cuffie Bang&Olufsen e lettore di impronte digitali.

Il prezzo di listino è pari a 999,99 euro ma, per un periodo di tempo non specificato, si scende a 749 euro, ovvero del 25%. Il pagamento può essere completato a rate con Cofidis o in unica soluzione con Amazon. Inoltre, con l’acquisto si accede a uno sconto del 50% su Norton 360 Deluxe e a 10 euro di sconto per l’acquisto di Microsoft 365 Family. Infine, notiamo che la consegna viene assicurata a costo zero entro cinque giorni.

Se vi serve un laptop da ufficio o per studio, performante e sicuro, questo modello fa al caso vostro.

Restando su Amazon, in questi giorni potete anche trovare due offerte doppie su smartwatch Amazfit.