Amazon rilancia computer portatili Acer a ottimi prezzi, anche con RTX 3060

Parallelamente al notebook MSI con RTX 3050 in sconto su Amazon, sul medesimo portale si trova anche una serie di laptop Acer a ottimi prezzi. Tra i tanti modelli a disposizione, spicca in particolar modo un Acer Nitro con RTX 3060 al prezzo più basso di sempre. Vediamo nel dettaglio le promozioni più interessanti.

Sconti Amazon su computer portatili Acer

Acer Swift 1 SF114-33-P534 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Pentium N5030, Ram 4 GB, 128 GB SSD, Display 14" FHD IPS LED, 1,3 Kg, Batteria 16 ore, Windows 11 Home in S mode, Microsoft 365: 349 euro

Acer Extensa 15 EX215-32-C40M Pc Portatile, Notebook, Processore Intel Celeron N4500, Ram 4 GB DDR4, 128 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" IPS FHD LCD, Scheda Grafica Intel UHD, Windows 11 Pro: 329 euro

Acer Aspire 3 A315-58-32CN PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core i3-1115G4, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED, Scheda Grafica Intel UHD, Windows 11 Home, Silver: 429 euro

Acer Aspire 5 A515-45-R6B8 PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED LCD, AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver: 629 euro

Acer Nitro 5 AN515-57-974Y Notebook Gaming, Processore Intel Core i9-11900H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, Windows 11 Home: 1.499 euro

Come già anticipato in apertura, l’Acer Nitro 5 con RTX 3060 è in offerta al prezzo minimo storico, ma non è l’unico. Anzi, osservando lo storico offerto da Keepa notiamo che tutti i laptop da noi proposti sono venduti al prezzo più basso di sempre, sebbene in certi contesti si tratti di tagli di prezzo davvero minimi.

Tutti i notebook Acer sopra citati sono venduti e spediti da Amazon con consegna senza costi aggiuntivi per i clienti abbonati a Prime. Le offerte risultano però attive solo per i prossimi dieci giorni o fino a esaurimento scorte. Per tale ragione, consigliamo di procedere rapidamente con l’acquisto in caso di interesse.

