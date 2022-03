Amazon rilancia computer portatili Acer in sconto, fino 300 Euro in meno

Su Amazon questa settimana non si trovano soltanto tre notebook da gaming MSI in offerta, dotati di schede video RTX 30 di ultima generazione, bensì anche quattro computer portatili Acer in promozione venduti a prezzi vicini al minimo storico. Vediamo assieme di quali modelli si tratta nel dettaglio.

Sconti Amazon su computer portatili Acer

Acer Aspire 1 A114-33-C90V Notebook con Processore Intel Celeron N4500, Ram 4 GB DDR4, eMMC 128 GB, Display 14" IPS FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel UHD, Microsoft 365, Windows 11 Home in S mode: 299 Euro

Notebook con Processore Intel Celeron N4500, Ram 4 GB DDR4, eMMC 128 GB, Display 14" IPS FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel UHD, Microsoft 365, Windows 11 Home in S mode: 299 Euro Acer Aspire 3 A315-35-P3XM PC Portatile, Notebook con Processore Intel Pentium Silver N6000, RAM 8 GB DDR4, 128 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS, Intel UHD, Windows 11 Home in S mode, Silver: 389 Euro

PC Portatile, Notebook con Processore Intel Pentium Silver N6000, RAM 8 GB DDR4, 128 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS, Intel UHD, Windows 11 Home in S mode, Silver: 389 Euro Acer Swift X SFX14-41G-R5VA PC Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB, Windows 10 Home: 899 Euro

PC Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB, Windows 10 Home: 899 Euro Acer Swift 3X SF314-510G-767X PC Portatile, Notebook, Intel Core i7-1165G7, RAM 16 GB, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe MAX 4 GB, Windows 10 Professional: 999 Euro

Questi quattro computer portatili sono tutti venduti e spediti da Amazon, la quale provvederà a completare la consegna senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Prime interessati. Trattandosi di laptop venduti a oltre 100 Euro, Cofidis propone il pagamento a rate al check-out. Infine, segnaliamo che potrete aggiungere, se desiderato, fino a tre anni di protezione aggiuntiva pagando una somma extra tramite le voci dedicate appena sotto al pulsante “Acquista ora”.

