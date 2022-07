Amazon rilancia computer portatili Acer per scuola e ufficio in offerta

In aggiunta ai notebook Lenovo in offerta su Amazon, dallo stesso sito di e-commerce riprendiamo in queste ore alcuni sconti interessanti su computer portatili Acer pensati soprattutto per scuola e ufficio, con qualche piccola eccezione per del gaming leggero. Di seguito riportiamo i modelli disponibili a meno di 1000 Euro.

Computer portatili Acer in offerta su Amazon

Acer Swift 1 SF114-34-P55Q PC Portatile, Notebook con Processore Intel Pentium Silver N6000, RAM 4 GB, 128 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" IPS FHD, Intel UHD, Microsoft 365, Windows 11 Home in S mode: 349 Euro

Acer Aspire 5 A515-45-R9EC PC Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED LCD, AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver: 529 Euro

A515-45-R9EC PC Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED LCD, AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver: 529 Euro Acer Aspire 3 A315-58-76W1 PC Portatile, Notebook con Processore Intel Core i7-1165G7, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED, Windows 11 Home, Argento: 649 Euro

Acer Swift X SFX14-41G-R21T PC Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB, Windows 10 Professional: 799 Euro

SFX14-41G-R21T PC Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB, Windows 10 Professional: 799 Euro Acer Aspire 5 A515-56G-78FB PC Portatile, Notebook con Processore Intel Core i7-1165G7, RAM 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED LCD, NVIDIA GeForce MX450 2 GB, Windows 11 Home: 899 Euro

Segnaliamo dunque che i primi due laptop Acer citati, appartenenti alla fascia bassa, sono proposti al prezzo più basso di sempre registrato su Amazon, la quale si occuperà di vendita e spedizione con consegna gratuita ai clienti Prime. Il pagamento potrà quindi essere completato anche a rate con Cofidis al check-out. Se volete ulteriori misure di sicurezza, infine, potete acquistare due o tre anni di protezione aggiuntiva da danni accidentali mediante le opzioni dedicate, presenti sotto il pulsante “Acquista ora”.

Nella giornata odierna abbiamo ripreso poi sconti su iPad Pro e SSD Samsung.