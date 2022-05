Amazon rilancia computer portatili HP in offerta, modello con RTX 3070 al minimo storico

Dopo avervi illustrato le offerte Amazon su smartphone Samsung e monitor Acer attivate giusto oggi, 16 maggio 2022, torniamo ancora una volta sul portale gestito da Andy Jassy per proporvi ben 7 computer portatili HP in sconto, tra cui un modello da gaming con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070.

Sconti Amazon su computer portatili HP

HP - PC 15-gw0000sl Notebook, AMD Athlon Silver 3050U, RAM 8 GB, SSD 128 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home S, Schermo 15.6" HD SVA, USB-C, HDMI, TrueVision 720p, RJ-45, Grigio: 357,99 Euro

HP - PC 15s-eq2007sl Notebook, AMD Ryzen 3 5300U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 11, Schermo 15.6 FHD Antiriflesso, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento: 399,99 Euro

HP - PC 15s-fq2007sl Notebook, Intel Core i3-1115G4, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica Intel UHD, Windows 10 Home S, Schermo 15.6" FHD, Lettore Micro SD, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento: 419,99 Euro

HP - PC Pavilion 15-eh0001sl Notebook, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica AMD Graphics, Windows 10 Home, Schermo 15.6" FHD IPS, Lettore Impronte digitali, Webcam HP 720p HD, Argento: 519,99 Euro

HP - PC Pavilion 15-eh1000sl Notebok, AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 15.6" FHD, Audio Bang & Olufsen, Lettore Impronte Digitali, USB-C, Argento: 579,99 Euro

HP - PC Pavilion 15-eh1019nl Notebook, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Display 15.6" FHD IPS, Audio Bang & Olfusen, Lettore Impronte Digitali, Argento: 620,20 Euro

HP Gaming, Notebook OMEN BY HP 16-c0001sl, Display 16.1"QHD 2560x1440, con Processore AMD Ryzen 7-5800H, 16 GB RAM, 1000 GB SSD, Grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 8gb Dedicati Max-Q, Windows 11 Home: 1.676,89 Euro

Notiamo grazie a Keepa che la maggior parte di questi laptop si trova al prezzo più basso di sempre o vi si avvicina di molto, con distacchi di massimo 5 Euro circa. Tutti i computer portatili citati sono venduti e spediti dalla stessa Amazon, che offre come sempre la consegna gratuita ai clienti abbonati a Prime; solo in certi casi avviene anche in un giorno soltanto. Infine, è possibile procedere con il pagamento a rate con Cofidis al momento del check-out.

Sempre oggi abbiamo anche trattato il lancio degli Sconti di Maggio da Unieuro.