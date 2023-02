Amazon rilancia cuffie da gaming Logitech a prezzi competitivi, fino 43% in meno

Contemporaneamente allo Xiaomi 11T Pro al 42% in meno, su Amazon potete trovare in queste giornate di metà febbraio 2023 alcune cuffie da gaming Logitech a prezzi ottimi, anche grazie a doppie promozioni. Vediamo i migliori modelli disponibili e le condizioni delle offerte.

Le cuffie più economiche e intriganti da noi trovate su Amazon Italia sono le Logitech G435 LIGHTSPEED, operative anche wireless via Bluetooth – con adattatore integrato – e design over ear leggero. Al posto di 87,99 euro costa 49,99 euro, ovvero il 43% in meno; il minimo storico, per intenderci, è pari a 42,49 euro. In aggiunta, funzionano perfettamente su PC, Nintendo Switch, console e anche smartphone.

Le cuffie cablate Logitech G PRO sono invece concepite prettamente per esport, sono compatibili con computer e console, hanno i padiglioni auricolari in memory foam e costano 71,99 euro al posto di 103,99 euro.

Infine, segnaliamo le Logitech G733 Lightspeed wireless con microfono, Lightsync RGB per personalizzare gli effetti di luce grazie a 16,8 milioni di colori, imbottitura in memory foam e driver PRO-G. In questo caso, il prezzo scende prima da 169 euro a 103 euro, per poi calare ulteriormente di 5,15 euro al check-out grazie a un buono speciale attivabile nella pagina Amazon del prodotto.

Tutte le cuffie citate sono vendute e spedite da Amazon, con consegna gratuita anche in un giorno se si è abbonati a Prime. Infine, si segnala che con l’acquisto di queste periferiche si riceve un codice sconto del 33% su Xbox Game Pass per PC.

Sempre su Amazon potete trovare anche diversi televisori Samsung di ultima generazione in offerta.