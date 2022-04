Amazon rilancia decoder DVB-T2 in offerta sotto 20 Euro: è il minimo storico

Dopo avervi proposto nella mattinata odierna un televisore Hisense OLED del 2021 in offerta su Amazon a ben 700 Euro in meno, restiamo sempre sullo stesso sito Web per parlarvi di una intrigante promozione su un decoder DVB-T2 venduto a meno di 20 Euro, per giunta al prezzo più basso di sempre.

Il decoder in questione è perfetto per tutti coloro che vorranno adeguarsi al nuovo standard del digitale terrestre in Italia, preparandosi allo switch-off che avverrà nel 2023:

Decoder DVB T2 H.265 HEVC Main 10 Bit Ricevitore Digitale Terrestre Full HD 1080P Riceve per tutti i canali TV gratuiti, Supporta HDMI e SCART Multimedia PVR USB WiFi [2in1 Telecomando Universale]: 18,69 Euro (29,99 Euro)

Con questo taglio del 38% potrete quindi acquistare il decoder Leelbox direttamente dal produttore, il quale si rifà ad Amazon esclusivamente per la consegna che, pertanto, verrà garantita senza costi aggiuntivi ai clienti abbonati a Prime.

Il decoder supporta anche la connessione a unità USB per ascoltare musica, riprodurre film e altri contenuti multimediali nei seguenti formati: MP3, AC3 ​​​, AAC, JPEG, PNG, MP4, MOV, AVI, MKV, MPG, MPEG. Relativamente alle trasmissioni televisive, questo dispositivo supporta canali Full HD 1080p e può registrare i programmi di vostra scelta direttamente sulla USB collegata al decoder, così da non perdersi alcuna trasmissione.

Sempre su Amazon potrete trovare, in alternativa al decoder singolo, 2 smart TV DVB-T2 a meno di 200 Euro.