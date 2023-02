Amazon rilancia doppio sconto su cuffie Sony WH-1000XM5: che prezzo!

State cercando dispositivi audio a prezzi competitivi su Amazon? Se preferite le cuffiette, allora vi ricordiamo che ci sono auricolari Sennheiser anche al 42% in meno. Se invece prediligete cuffie True Wireless di fascia alta, attenti alle Sony WH-1000XM5 al prezzo più basso di sempre grazie a una offerta doppia!

Queste cuffie le abbiamo già scoperte nel dettaglio in occasione della recensione delle Sony WH-1000XM5. Si tratta del modello di riferimento per chi cerca cuffie da viaggio senza filo, dalla qualità estremamente elevata e dall’autonomia massima dichiarata pari a 30 ore. Un importante bonus è l’eccellente tecnologia di cancellazione attiva del rumore, accompagnata dalla funzione Speak-to-Chat che mette automaticamente in pausa la musica quando vuoi parlare. In breve, si tratta davvero delle migliori cuffie TWS acquistabili nel 2023.

Il prezzo? Normalmente sarebbe necessario pagare 419 euro per aggiudicarsi le Sony WH-1000XM5 ma, grazie all’offerta attuale, si passa a 319,99 euro. Inoltre, per un periodo di tempo non specificato si accede anche a un risparmio ulteriore di 15,04 euro al momento del check-out: con questa doppia offerta si scende effettivamente sotto il prezzo più basso di sempre registrato sul portale di Andy Jassy.

L’azienda di Seattle garantisce la consegna gratuita ai clienti Prime, pure in un giorno, mentre il pagamento può essere effettuato in cinque rate mensili da 64 euro al mese o a rate con Cofidis, ma con interessi.

Specifichiamo, in chiusura, che questa offerta è valida solo nel caso della versione nera delle cuffie.

