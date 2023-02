Amazon rilancia due offerte doppie su smartwatch Amazfit low-cost

In quello che Samsung Galaxy S23 finisce già in offerta su Amazon, nel medesimo sito di e-commerce potete trovare due offerte doppie su smartwatch Amazfit low-cost, perfetti per chi vuole risparmiare di più e non ha particolari esigenze. Vediamo di quali modelli si tratta.

Il più economico del duo è Amazfit Bip U, smartwatch proposto di base a 43,90 euro e ora disponibile a 39,99 euro, senza contare il coupon extra del 13% attivabile nel caso della variante verde del dispositivo solo fino al 27 febbraio prossimo. In questo modello il display è da 1,43 pollici con risoluzione pari a 320 x 302 pixel, resiste fino a 5 ATM e il sistema offre funzionalità come tracking SpO2, monitoraggio del sonno, contapassi, sensore cardiofrequenzimetro e 60 modalità sportive.

Altrimenti, potete acquistare lo smartwatch Amazfit GTS 2 Mini a 83,10 euro al posto di 89,90 euro, senza contare anche in questo caso un coupon sconto extra del 10% sul modello colore Nero; il coupon resta comunque valido fino al 27 febbraio. Le funzionalità non variano rispetto al modello precedente: ci sono soltanto più modalità sportive supportate, il supporto al GPS, un’autonomia maggiore e un display migliore, essendo un AMOLED da 1,55 pollici.

Amazon si occupa quindi di vendita e spedizione per tutti i modelli, con consegna gratuita anche in un giorno ai clienti Prime. Non è previsto, invece, il pagamento a rate.

Tra le altre offerte del periodo abbiamo ripreso poi uno smart TV Xiaomi da 32 pollici a 180 euro.