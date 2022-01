Amazon rilancia due tablet Lenovo in sconto: c'è Yoga top di gamma

Siamo a metà gennaio 2022 e Amazon è sempre più ricco di offerte intriganti. In aggiunta alle promozioni attive su auricolari Bluetooth OPPO e OnePlus, sul detto portale risultano disponibili anche tablet Lenovo in sconto: ecco nel dettaglio i modelli interessati e tutte le informazioni su consegna e pagamento.

Sconti Amazon su tablet Lenovo

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" Full HD (MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker,Android 9 Pie) Grigio - Esclusiva Amazon: 189 Euro

Tablet - Display 10.3" Full HD (MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker,Android 9 Pie) Grigio - Esclusiva Amazon: 189 Euro Lenovo Yoga Tab 13 Tablet - Display 13" 2K (Processore Qualcomm Snapdragon 870, Storage 128GB, RAM 8 GB, WIFI 6 + Bluetooth, 4 Speaker,Porta micro-HDMI, Android 11) - Shadow Black: 699 Euro

La vendita e la spedizione rientrano nelle competenze di Amazon, che provvede a consegnare il prodotto acquistato anche in un singolo giorno se siete iscritti al piano ad abbonamento Prime. Inoltre, il pagamento potrà essere effettuato a rate con Cofidis. Se preferite optare per una misura di garanzia aggiuntiva, potrete accedervi sotto il pulsante “Acquista ora” scegliendo tra 2 e 3 anni di protezione extra. Infine, in assenza di chiare tempistiche di conclusione delle offerte vi invitiamo a completare l’acquisto rapidamente per non perdere l’occasione.

In giornata abbiamo segnalato anche iPhone 13 da 512 GB venduto al prezzo minimo storico.