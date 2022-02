Amazon rilancia fiume di offerte su computer portatili ASUS, anche con RTX 3050

Oltre al notebook da gaming Lenovo Legion 5 con GPU RTX 2060 in offerta, su Amazon questa settimana è possibile aggiudicarsi una montagna di computer portatili Asus in promozione, tra cui alcuni modelli con scheda video RTX 3050: ecco tutte le informazioni da sapere.

Sconti Amazon su computer portatili Asus

ASUS Laptop E410MA #B098XSYTGC, Notebook con Monitor 14" FHD Anti-Glare, Intel Celeron N4020, RAM 4GB, 128GB eMMC, Windows 10 Home S, Bianco: 279 Euro

#B098XSYTGC, Notebook con Monitor 14" FHD Anti-Glare, Intel Celeron N4020, RAM 4GB, 128GB eMMC, Windows 10 Home S, Bianco: 279 Euro Asus Laptop A416JA #B08BR8JQRD, Notebook con Monitor 14" HD Anti-Glare, Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Argento: 499 Euro

#B08BR8JQRD, Notebook con Monitor 14" HD Anti-Glare, Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Argento: 499 Euro ASUS Laptop F515JA #B097Q5226D, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core i5-1035G1, RAM 8GB DDR4, 512GB SSD PCIE, Windows 10 Home, Argento: 569 Euro

#B097Q5226D, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core i5-1035G1, RAM 8GB DDR4, 512GB SSD PCIE, Windows 10 Home, Argento: 569 Euro ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA#B08CRSJ99D, Notebook in alluminio con Monitor 14" Touchscreen FHD Glossy, Intel Core 11ma generazione i3-1115G4, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Nero: 599 Euro

TP470EA#B08CRSJ99D, Notebook in alluminio con Monitor 14" Touchscreen FHD Glossy, Intel Core 11ma generazione i3-1115G4, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Nero: 599 Euro ASUS VivoBook 15 K513EA #B097Q1Y74F, Notebook in alluminio 1,8kg, Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Generazione i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 10 Home, Argento: 829 Euro

#B097Q1Y74F, Notebook in alluminio 1,8kg, Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Generazione i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 10 Home, Argento: 829 Euro ASUS ZenBook 14 UX425EA #B098XW67WY, Notebook 14" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE + 32GB Optane, grafica Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home, Grigio scuro: 899 Euro

#B098XW67WY, Notebook 14" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE + 32GB Optane, grafica Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home, Grigio scuro: 899 Euro ASUS VivoBook Pro 15 K3500PC #B098XWJHQL, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-11300H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 10 Home, Argento: 999 Euro

#B098XWJHQL, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-11300H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 10 Home, Argento: 999 Euro ASUS TUF Dash F15 FX516PE#B09HBXLWL2, Notebook 15,6" FHD Anti-Glare, 144Hz, Intel Core 11ma gen i7-11370H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Win 10 Home, Bianco Moonlight: 1.399 Euro

Tutti i computer citati sono venduti e spediti da Amazon, che si occuperà in molti casi di consegnare il dispositivo anche in un singolo giorno, ma solo ai clienti Prime. Solo in certi casi si tocca il minimo storico raggiunto, tra cui proprio i due laptop con GPU RTX 3050 e 3050 Ti. In poche parole, è un’occasione davvero imperdibile. In mancanza di una data di conclusione delle offerte, ci sentiamo di consigliarvi di procedere rapidamente con l’acquisto.

