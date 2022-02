Amazon rilancia grandi offerte su cuffie Bose e Sony di fascia alta: fino 47% in meno

Se da una parte gli amanti dei videogiochi possono accedere in questo periodo a ottime offerte su cuffie da gaming Logitech su Amazon, dall’altra gli amanti della musica ad alta qualità potranno trovare cuffie di fascia medio-alta Sony e Bose in sconto, con risparmi fino al 47% sul listino.

Sconti Amazon su cuffie Sony e Bose

Sony MDR-RF855RK - Cuffie TV wireless over-ear, Base di ricarica, Portata 100 metri, Batteria fino a 18 ore, Nero: 62,99 Euro

- Cuffie TV wireless over-ear, Base di ricarica, Portata 100 metri, Batteria fino a 18 ore, Nero: 62,99 Euro Sony Wh-Ch710N - Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Nero): 79,90 Euro

- Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Nero): 79,90 Euro Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Nero: 218,50 Euro

Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Nero: 218,50 Euro Sony WH-1000XM4 - Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Nero, 2020): 309,64 Euro

- Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Nero, 2020): 309,64 Euro Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Nero: 299,99 Euro

– Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Nero: 299,99 Euro Bose QuietComfort 45 Bluetooth wireless Headphones con riduzione del rumore con microfono per chiamate, nero, Taglia unica: 285,99 Euro

Per le ultime cuffie si segnala la disponibilità di un coupon aggiuntivo da 30 Euro da attivare sotto l’indicazione del prezzo. Consegna e vendita sono quasi sempre di compito di Amazon, che garantisce l’arrivo a destinazione del prodotto anche in un giorno senza costi extra ai clienti Prime. Per tutti i modelli dal prezzo superiore ai 100 Euro, inoltre, è possibile optare per il pagamento a rate con Cofidis. Nel caso dei rivenditori terzi si consiglia di verificare la loro attendibilità prima di procedere con l’acquisto.

Sul medesimo portale potrete trovare anche uno sconto importante su un router AVM Fritz!Box.