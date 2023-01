Amazon rilancia grandi sconti su laptop Acer: c'è modello con RTX 3060

Oltre agli sconti su TV Hisense OLED e MacBook Pro con chip M1 Pro, Amazon Italia propone in queste giornate di metà gennaio 2023 alcuni computer portatili Acer in offerta, da modelli low-cost per chi non ha particolari esigenze a un ottimo Nitro 5 da gaming con RTX 3060 sotto la scocca.

Di seguito trovate i laptop Acer più interessanti in promozione su Amazon:

Acer Swift 1 SF114-33-P534 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Pentium N5030, Ram 4 GB, 128 GB SSD, Display 14" FHD IPS LED, 1,3 Kg, Batteria 16 ore, Windows 11 Home in S mode, Microsoft 365: 329 euro (429 euro)

Quasi tutti i modelli citati sopra vengono venduti al prezzo più basso di sempre o estremamente vicini ad esso, con distacchi di massimo 10 euro. L’unico laptop particolarmente distante dal minimo storico è l’Acer Nitro 5 con NVIDIA GeForce RTX 3060 che, in precedenza, ha raggiunto quota 1.499 euro.

Ad ogni modo, i computer portatili vengono venduti e spediti da Amazon con consegna anche in un giorno, mentre il pagamento può essere completato a rate con Cofidis al check-out o piano a cinque mensilità proposto dalla società di Seattle.

Se state cercando altri device in offerta su Amazon, ricordiamo che è disponibile anche Samsung Galaxy S22 a 230 euro in meno.