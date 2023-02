Amazon rilancia laptop Lenovo con RTX 3050 Ti in offerta: è il nuovo minimo storico

Al netto dell’offerta sul drone DJI Mini 3 Pro, Amazon Italia sta rilanciando in queste prime giornate di febbraio un ottimo computer portatile da gaming Lenovo in offerta, dotato della scheda video RTX 3050 Ti e proposto peraltro al prezzo più basso di sempre. Vediamo i dettagli della promozione.

Il notebook da gioco interessato risulta disponibile sul portale di e-commerce più cercato al mondo da 115 giorni e, con il prezzo attuale di 999 euro rispetto ai 1.299 euro di listino, si trova al minimo storico. Stiamo parlando del modello Lenovo IdeaPad Gaming 3 dotato della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, processore Intel Core i5-12450H operante a massimo 4,4 GHz, 512 GB di archiviazione interna su SSD, 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz e sistema operativo Windows 11 preinstallato. Il display, infine, è un Full HD da 15,6 pollici con refresh rate pari a 120Hz massimi. Si tratta, per giunta, di una esclusiva Amazon.

Per questa ragione è proprio la società di Seattle a occuparsi direttamente di vendita e spedizione, garantendo la consegna a costo zero e proponendo la soluzione di pagamento in dodici mensilità senza interessi. In alternativa, si può optare per il pagamento a rate con Cofidis al momento del check-out, ma sappiate che quest’ultima opzione include gli interessi. In aggiunta, Amazon consegna un buono sconto di 10 euro sull’acquisto del pacchetto Microsoft 365 Family.

Se quindi volete un laptop da gaming è meglio non perdersi questo importante sconto, le cui tempistiche di conclusione non sono specificate sul sito dell’azienda di Andy Jassy.

