Amazon rilancia monitor da gaming MSI in promozione, fino 200 Euro in meno

Se siete alla ricerca di un monitor per il vostro computer a prezzi accessibili, su Amazon potrete trovare non solo diversi monitor Philips e Samsung in offerta, ma anche modelli MSI da gaming a ottimi prezzi grazie a tagli che arrivano fino a 200 Euro sul listino. Ecco la lista delle varie versioni in promozione.

Sconti Amazon su monitor da gaming MSI

MSI Optix MAG162V - Monitor Gaming Portatile 15,6” FHD - Pannello IPS 1920 x 1080, ultrasottile e leggero, versatile display da viaggio - Porte USB Type-C e Mini HDMI: 239 Euro

MSI MAG ARTYMIS 242C Monitor Gaming 24" Curvo, Display 16:9 FHD (1920 x 1080), 165 Hz, 1ms, Curvatura 1000R, Pannello VA, AMD FreeSync Premium: 279 Euro

MSI Optix MAG275R Monitor Gaming 27", Display 16:9 FHD (1920x1080), 144Hz, 1ms, Pannello IPS, AMD FreeSync™ Premium Technology, VESA 100x100: 309,90 Euro

MSI Optix MAG342CQR Monitor Gaming Curvo 34", Display 21:9 (UWQHD) 3440x1440, 144Hz, 1ms, VA, FreeSync Premium, HDR Ready, RGB Mystic Light, Night Vision: 489 Euro

MSI Optix MPG341CQR Monitor Gaming 34" Curvo, Display 21:9 UWQHD (3440 X 1440), HDR 400, Freq 144Hz, 1ms, Mystic Light RGB, Steelseries GameSense, Curvatura 1800R, AMD FreeSync, Gaming OSD App: 699 Euro

