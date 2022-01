Amazon rilancia mouse, cuffie e webcam Logitech in sconto per i prossimi giorni

Con le offerte di gennaio 2022 su Amazon potrete aggiudicarvi una moltitudine di dispositivi a prezzi vantaggiosi. Un esempio sono gli sconti attivi su Amazon Fire TV Stick ed Echo. Non mancano, tuttavia, anche mouse, cuffie e webcam Logitech in promozione. Ecco tutte le periferiche ora disponibili con prezzi tagliati.

Sconti Amazon su mouse, cuffie e webcam Logitech

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero: 24,99 Euro

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero: 39,99 Euro

Logitech MX Master Mouse Wireless Amz, Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, ‎Tracciamento Laser 1000 DPI Qualsiasi Superficie, 5 Pulsanti, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, ‎Nero Grafite: 77,34 Euro

Logitech G903 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac – Nero: 112,49 Euro

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate , Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, ‎Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, ‎Nero/Rosso: 38,99 Euro

Logitech C920S HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo ‎Chiaro, ‎Correzione Luce HD, Privacy Shutter, Per Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, ‎‎PC/Mac/Laptop/Tablet/XBox‎, Nero: 72,98 Euro

Ogni periferica qui citata è venduta e spedita da Amazon, che offre la consegna gratuita in un giorno a tutti coloro che sono iscritti a Prime. Non risultano esserci, infine, tempistiche di conclusione per le dette promozioni; in altre parole, si consiglia di completare l’acquisto rapidamente per godere dei tagli di prezzo riportati.

Il medesimo portale di e-commerce al contempo propone monitor da gaming Acer al prezzo minimo storico.