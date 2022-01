Amazon rilancia mouse, tastiere e webcam Logitech per smart working in offerta

Il lavoro nel tempo di COVID vi ha costretti a operare in smart working? Siete alla ricerca di periferiche adeguate a voi? Non preoccupatevi: su Amazon, oltre alle offerte su auricolari e cuffie Sony, potrete trovare mouse, tastiere e webcam Logitech per lo smart working a prezzi davvero ottimi.

Sconti Amazon su periferiche Logitech per smart working

Logitech M220 SILENT Mouse Wireless , 2,4 GHz con Ricevitore USB, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria di 18 Mesi, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Grigio: 10,99 Euro

Logitech M705 Marathon Mouse Wireless , 2,4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, Rilevamento ‎Laser 1000 DPI, 7 Pulsanti, Pulsanti Per Pollice, Batteria Lunga Durata 3 Anni, PC/Mac/Chromebook – Nero: 26,99 Euro

Logitech MX Master Mouse Wireless Sensore Ad Alta Precisione, Rotella Di Scorrimento Con Adattamento Della Velocità, Commutazione Facile Fino A 3 Dispositivi, ‎Nero/Oro: 64,99 Euro

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, ‎Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano ‎QWERTY, Nero: 29,99 Euro

Logitech K800 Tastiera Wireless 2.4 GHz Retroilluminata per Windows, con Mini Ricevitore ‎USB Unifying, Tasti Illuminati Laser PerfectStroke, Ricaricabile, PC/Laptop, Layout Italiano QWERTY, Nero: 84,99 Euro

Logitech StreamCam – Webcam per Live Streaming su Youtube e Twitch, Full HD 1080p a 60 fps, Connessione USB-C, Facial Tracking, Autofocus, Video Verticali, Grigio Scuro: 94,99 Euro

Tutte le periferiche citate sono vendute e spedite da Amazon con consegna gratuita ai clienti Prime. In alcuni casi troverete la disponibilità immediata, mentre in altri si segnala la spedizione con qualche settimana o mese di ritardo rispetto all’acquisto. Risulta mancante, infine, la data di conclusione delle promozioni.

Segnaliamo ancora una volta, in questa occasione, iPhone 13 venduto al prezzo più basso di sempre su Amazon.