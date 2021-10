Amazon rilancia offerte su prodotti Apple: da iPad Pro a Macbook e Mac mini M1

Questa è veramente una settimana ricca di offerte interessanti su Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha lanciato la Acer Week con sconti su monitor e laptop, ma in contemporanea troviamo anche promozioni su prodotti Apple. Tra questi, figurano in particolare MacBook Pro, Air e Mac mini M1 del 2020, ma anche l’iPad Pro 2021.

Sconti Amazon su dispositivi Apple

2020 Apple MacBook Pro (13", Processore Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB Memoria SSD, Magic Keyboard, Quattro porte Thunderbolt 3) - Grigio siderale: 2.069 Euro

(13", Processore Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB Memoria SSD, Magic Keyboard, Quattro porte Thunderbolt 3) - Grigio siderale: 2.069 Euro 2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 256GB SSD) – Argento: 1.049 Euro

con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 256GB SSD) – Argento: 1.049 Euro 2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD): 721,99 Euro

con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD): 721,99 Euro 2021 Apple iPad Pro (12,9", Wi-Fi, 256GB) - Grigio siderale (5ª generazione): 1.193,99 Euro

Tutti questi dispositivi della società di Cupertino sono venduti e spediti da Amazon, ergo viene garantita la consegna gratuita anche in 1 giorno. Inoltre, è possibile selezionare tra l’opzione di pagamento in unica soluzione e in più rate mensili a Tasso Zero, secondo il piano della stessa Amazon o di Cofidis. Chi desidera maggiore protezione per il dispositivo d’interesse, potrà anche richiedere AppleCare+ per 3 anni tra le opzioni di protezione aggiuntiva. O ancora, tra gli accessori troviamo anche le AirPods Pro e Apple Pencil a prezzi speciali.

In mancanza di una data di conclusione di questi sconti, consigliamo ai lettori interessati di effettuare l’acquisto il prima possibile.

Sempre a proposito di offerte del momento sul sito dell’azienda di Andy Jassy, nella giornata di ieri abbiamo visto anche Samsung Galaxy S21 5G crollare di prezzo al minimo storico.