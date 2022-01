Amazon rilancia offerte su SSD Crucial e PNY, fino al 25% in meno

Dopo avervi segnalato iPhone 13 da 512 GB al minimo storico su Amazon, torniamo ancora una volta sul negozio online fondato a Seattle per proporvi alcuni SSD Crucial e PNY a prezzi intriganti, con tagli sul listino che arrivano fino al 25%. Vediamo assieme i modelli coinvolti in queste promozioni speciali.

Sconti Amazon su SSD Crucial e PNY

Crucial MX500 250GB CT250MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico: 44,99 Euro

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno , 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2: 91,58 Euro

Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8 1 TB SSD Interno-Fino a 6600MB/s, PCIe 4.0, 3D NAND, NVMe, M.2: 172,43 Euro

Crucial BX500 2 TB CT2000BX500SSD1(Z) fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 174,67 Euro

Crucial CT1000X8SSD9 X8 1TB Portable SSD , Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C, USB-A: 149,26 Euro

Pny Cs900, SSD 120GB, 2,5" SATA III 6 Gb/s: 17,84 Euro

Ogni unità di memoria citata è venduta e spedita da Amazon, viene consegnata senza costi aggiuntivi e anche in un giorno. Nel caso dei modelli oltre i 100 Euro il pagamento potrà essere dilazionato in più rate mensili Tasso Zero stando al piano Cofidis o a quello proposto dal gigante statunitense. Infine, segnaliamo che manca una data di conclusione delle offerte.

