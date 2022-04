Amazon rilancia ottime offerte su cuffie Bose e Sennheiser di fascia alta

Torniamo ancora una volta in questa giornata di aprile 2022 tra le pagine di Amazon per proporvi alcune tra le migliori offerte di primavera: oltre agli sconti su Fire TV Stick ed Echo Buds di seconda generazione, il portale nato a Seattle propone anche ottime offerte su cuffie Bose e Sennheiser di fascia medio-alta.

Sconti Amazon su cuffie Bose e Sennheiser

Sennheiser HD 599 Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero [Esclusiva Amazon]: 99 Euro

Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE con Alexa, Bluetooth 5.0 e Cancellazione Attiva del Rumore [Amazon Exclusive], Nero: 99 Euro

Bose SoundLink 741158-0010 Cuffie Around-Ear II Wireless, Nero: 121,99 Euro

Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Nero: 265 Euro

Tra i quattro modelli citati appena sopra, purtroppo nessuno di essi raggiunge effettivamente il prezzo più basso di sempre: le cuffie che si avvicinano di più a quest’ultimo sono le Bose SoundLink, vendute in passato al minimo di 119 Euro. Trattandosi però di una offerta di ben 16 mesi fa, quella di questi giorni è effettivamente una promozione da non perdere.

Amazon si occuperà quindi di vendita e spedizione, con consegna senza costi aggiuntivi e persino in un giorno per i clienti abbonati a Prime. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o a rate Tasso Zero con Cofidis solamente nel caso delle cuffie Bose. Infine, segnaliamo che la conclusione delle offerte citate è prevista tra sette giorni.

