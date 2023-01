Amazon rilancia ottime offerte su tablet Lenovo con Android, al prezzo più basso di sempre

Oltre alle offerte su OPPO Reno8 Pro e Find X5 Pro, su Amazon potete trovare in queste ultime giornate del mese di gennaio due tablet Lenovo a prezzi eccezionali grazie a tagli che li portano al minimo storico. Entrambi i modelli hanno display 2K; ergo, sono perfetti per vedere film e serie TV in streaming.

I due dispositivi in questione sono disponibili sul portale della società statunitense ormai da diversi mesi, con il più economico tra i due che risulta il più vecchio essendo approdato sul sito di e-commerce il 14 gennaio 2021. Ciononostante, resta sempre un ottimo tablet per chi non ha particolari esigenze. Al contrario, il tablet più costoso presenta specifiche top di gamma che lo posizionano tra i modelli Android più intriganti ora acquistabili.

Di seguito i dettagli chiave come vengono forniti dalla stessa Amazon:

Lenovo Tab P12 Pro - Display 12.6" 2K (Qualcomm Snapdragon 870, Storage 256GB Espandibile fino a 1TB, RAM 8GB, WIFI 6, 4 Speaker JBL, Android 11) Precision Pen 3, Storm Grey – Esclusiva Amazon: 699 euro (999 euro)

- Display 12.6" 2K (Qualcomm Snapdragon 870, Storage 256GB Espandibile fino a 1TB, RAM 8GB, WIFI 6, 4 Speaker JBL, Android 11) Precision Pen 3, Storm Grey – Esclusiva Amazon: 699 euro (999 euro) Lenovo Tab P11 11" 2K QHD 4GB 128GB Wifi: 249,99 euro (275,65 euro)

Ambedue i device sono venduti e spediti da Amazon a un prezzo pari o poco superiore al minimo storico. La consegna viene assicurata in un giorno ai clienti Prime e il pagamento può essere completato in più rate mensili con Cofidis o secondo piano della stessa azienda di Andy Jassy.

Se invece siete alla ricerca di un computer portatile, da Mediaworld è disponibile un MSI con RTX 3060 a 300 euro in meno.