Amazon rilancia promozioni su auricolari Bluetooth OPPO e OnePlus, anche al minimo storico

Dopo avere trattato qualche giorno fa gli auricolari Bluetooth Jabra e Bose proposti in offerta su Amazon, torniamo sul medesimo sito e-commerce per proporvi alcuni auricolari True Wireless OPPO e OnePlus ora in promozione, tra cui un modello al prezzo minimo storico. Di seguito troverete la lista completa.

Sconti Amazon su auricolari OPPO e OnePlus

OPPO Enco Air W32 Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, Ricarica Rapida, Cancellazione del rumore, Compatibilità Android e iOS, Padiglione In-Ear, IPX4, [Versione Italiana], Bianco: 59,99 Euro

Gli auricolari proposti al prezzo più basso di sempre sono le OnePlus Buds Pro che, stando ai dati di Keepa, hanno toccato ieri i 108,50 Euro prima di assestarsi a quota 108,79 Euro, che resta comunque una cifra estremamente vicina al minimo storico effettivo.

Responsabile di vendita e spedizione è Amazon, che garantisce la consegna gratuita agli abbonati a Prime. Il pagamento, infine, potrà essere completato a rate Tasso Zero secondo proposta Cofidis o della società statunitense. In mancanza di una data di termine delle promozioni, vi consigliamo di completare la transazione il prima possibile così da aggiudicarsi le cuffie di interesse al rispettivo prezzo.

