Amazon rilancia le promozioni sui propri dispositivi: sconti su Echo, Kindle e Fire Stick

Tornano in offerta su Amazon i prodotti del proprio ecosistema. Il colosso di Seattle, attraverso una mail inviata ai propri utenti, ha annunciato una promozione che consente di risparmiare fino al 33% su Fire TV Stick, Echo Dot, Echo show 5, Kindle Paperwhite e Ring Video Doorbell 2.

Kindle Fire TV Stick, con telecomando vocale Alexa, può essere acquistato a 24,99 Euro rispetto ai 39,99 Euro di listino.

Passando agli smart speaker basati su Alexa, invece, Echo Dot di terza generazione passa al prezzo di 34,99 Euro, che si traduce in un risparmio di 25 Euro dai precedenti 59,99 euro. In sconto anche Echo Show 5, a 69,99 Euro, il 22% in meno dal prezzo consigliato di 89,99 Euro.

Sconti anche per gli ebook reader: il Kindle Papewhite resistente all'acqua con schermo da 6 pollici ed 8 gigabyte di memoria interna, nella versione con offerte speciali può essere portato a casa a 109,99 Euro.

Ring Doorbell 2, il videocitofono con microfono bidirezionale e rilevazione del movimento, viene scontato di 70 Euro e passa a 129 euro.

Interessante anche notare come su tutti i prodotti in questione Amazon proponga il pagamento a rate in cinque mensilità. Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.

Ancora una volta, ricordiamo che è attivo il nostro canale Telegram per le offerte tech e videogaming.