Amazon rilancia robot aspirapolvere iRobot Roomba in offerta, fino 30% in meno

Assieme all’Acer Nitro con RTX 3060 in sconto, da Amazon in queste calde giornate di fine luglio 2022 potete trovare diversi robot aspirapolvere iRobot Roomba a prezzi ottimi, con tagli fino al 30% sul listino e coupon sconto aggiuntivi accessibili direttamente sulla pagina del negozio statunitense.

Offerte Amazon su robot aspirapolvere Roomba

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro: 199,99 Euro

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free + Kit di Ricambi Roomba Serie e/I 4624878, 3 Filtri High Efficiency, Wi-Fi: 299,90 Euro

iRobot Roomba 971 , Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, 70 Decibel, Argento: 349,90 Euro

iRobot Roomba i7+ (i7556) I755640 Robot aspirapolvere WiFi, svuotamento automatico, adatto per chi ha animali domestici, memorizza la planimetria della casa, programmabile, contenitore lavabile: 699 Euro

Lo sconto migliore riguarda il modello iRobot Roomba 971, proposto al 30% in meno e al quale è possibile aggiungere un coupon extra del 10% cliccando sul pulsante dedicato all’interno della pagina del prodotto.

La società di Seattle si occuperà quindi di vendita e spedizione, garantendo la possibilità di completare il pagamento in unica soluzione o in più mensilità con Cofidis o con piano firmato dalla stessa Amazon. La consegna, tra l’altro, avviene in un singolo giorno se siete abbonati a Prime.

A quest’ultimo proposito, sapevate che aumenteranno i prezzi per Amazon Prime in Italia?