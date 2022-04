Amazon rilancia robot aspirapolvere Neato e Xiaomi in offerta, fino 500 Euro in meno

Dopo avere trattato gli sconti su smartwatch TicWatch e Fossil su Amazon, con alcuni di essi lanciati proprio nella giornata di Pasqua, anche oggi ritorniamo sul portale di e-commerce per proporvi quattro robot aspirapolvere Xiaomi e Neato a prezzi stracciati: un modello è persino venduto a 500 Euro in meno e al prezzo minimo storico!

Sconti Amazon su robot aspirapolvere Xiaomi e Neato

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S , Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Potenza d'Aspirazione da 2.200Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Modalità di Pulizia, Controllo tramite App, Versione Italiana: 199,99 Euro (299,99 Euro)

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P , Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia, Potere Aspirante, Bianco, Versione Italiana: 299,99 Euro (349,99 Euro)

Neato Robotics D8 Intelligent Robot Vacuum Cleaner, aspirapolvere robot con navigazione laser, 100 minuti di durata della batteria, connettività Alexa e controllo app, Blu (Indaco): 299 Euro (799,99 Euro)

Neato Robotics D9 Intelligent Robot Vacuum Cleaner - Robot aspirapolvere Premium, con Filtro ad alte Prestazioni, 200 Minuti di Autonomia, Controllo App e Pulizia a Zone, Nero: 399 Euro (499 Euro)

In maniera particolare segnaliamo Neato Robotics D8 al prezzo minimo storico grazie al taglio del 63% e, sempre al prezzo più basso di sempre registrato su Amazon, i modelli Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S e Neato Robotics D9.

A occuparsi di vendita e spedizione è sempre il colosso di Seattle, il quale propone anche il metodo di pagamento a rate in 5 mensilità Tasso Zero per alcuni modelli; altrimenti, troverete il pagamento a rate con Cofidis. Infine, confermiamo che la consegna sarà gratuita per i clienti abbonati a Prime.

