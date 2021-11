Amazon rilancia scontando iPhone 13 mini con disponibilità immediata

In un periodo in cui qualcuno fa riferimento a un Natale a rischio per il mondo tech, la "battaglia all'ultimo sconto" relativa ai principali portali e-commerce non si "gioca" più solamente sui prezzi, ma anche sulla disponibilità. In questo contesto, Amazon Italia ha fatto scendere il costo di iPhone 13 mini, proponendo disponibilità immediata.

Il tutto riguarda la variante da 256GB dello smartphone, venduta e spedita direttamente da Amazon, che al momento in cui scriviamo si può ricevere in modo "immediato" per quel che concerne la colorazione Mezzanotte a un prezzo di 881,29 euro. Il costo del dispositivo generalmente ammonterebbe a 959 euro, quindi c'è uno sconto di 77,71 euro. Non male, considerando il fatto che Apple ha annunciato la gamma iPhone 13 a settembre 2021.

Certo, come i più attenti tra di voi ben sapranno, in precedenza ci sono già state altre offerte su iPhone 13 mini. Tuttavia, stando anche a quanto indicato da alcuni tool esterni, il prezzo dello smartphone non è mai stato così basso su Amazon Italia. Per fornirvi un quadro maggiormente completo in merito all'offerta, dovete sapere che MediaWorld vende il prodotto a 959 euro, così come Unieuro propone iPhone 13 mini da 256GB a 959 euro.

Insomma, il costo di iPhone 13 mini sta scendendo sempre di più e risultava dunque interessante analizzare la situazione. In ogni caso, nonostante l'offerta sia arrivata nel periodo del Black Friday 2021, lo sconto legato allo smartphone non sembra rientrare in quel tipo di iniziativa (a quanto pare si tratta di una promozione "a parte"). Nei prossimi giorni potrebbe dunque arrivare qualche altra offerta ancora più intrigante? Staremo a vedere.

Per il resto, ricordiamo che la disponibilità immediata in questo periodo non è "scontata". Giusto per farvi un esempio concreto, al momento in cui scriviamo iPhone 13 mini da 128GB viene indicato come spedito entro 1-2 mesi su Amazon Italia per quel che riguarda molteplici colorazioni (si trova con disponibilità immediata essenzialmente solamente per quel che riguarda il modello rosso).