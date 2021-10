Amazon rilancia sconti su auricolari e cuffie Sony, fino al 60% in meno

Le promozioni proposte da Amazon sono estremamente variegate: per esempio, assieme agli sconti di fine settimana su smartphone OnePlus, la società statunitense rilancia offerte su auricolari e cuffie Sony, anche di fascia alta. I tagli di prezzo sono piuttosto generosi in certi casi, raggiungendo persino il 60% in meno sul listino.

Sconti Amazon su auricolari e cuffie Sony

Sony WF-XB700 - Auricolari True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero): 59,99 Euro

- Auricolari True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero): 59,99 Euro Sony WF-1000XM4 - Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa, Microfono Integrato per chiamate, Batteria fino a 24 ore (Nero): 241 Euro

- Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa, Microfono Integrato per chiamate, Batteria fino a 24 ore (Nero): 241 Euro Sony Wh-Ch710N - Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Nero): 90,99 Euro

- Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Nero): 90,99 Euro Sony Wh-Xb900N - Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancellig Ed Extra Bass, Alexa Built-In, Compatibile con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 30 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero: 171,60 Euro

- Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancellig Ed Extra Bass, Alexa Built-In, Compatibile con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 30 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero: 171,60 Euro Sony Wh-H910N - Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Dsee Hx, Alexa Built-In, Compatibili con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 35 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero: 184,35 Euro

- Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Dsee Hx, Alexa Built-In, Compatibili con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 35 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero: 184,35 Euro Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Nero: 208,99 Euro

Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Nero: 208,99 Euro Sony WH-1000XM4 - Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Nero, 2020): 303 Euro

Per tutti i prodotti citati si assicura la vendita e spedizione da Amazon stessa, la quale dunque include la consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno per clienti Prime. In alcuni casi, sarà possibile aggiungere coupon sconto extra offerti sempre dal colosso fondato da Jeff Bezos. Si segnala, infine, la selezione tra pagamento in una soluzione o, in alternativa, a rate Tasso Zero, ma solo per auricolari e cuffie dal prezzo elevato.

Su Amazon potrete trovare anche Apple Watch e iPhone 12 mini al prezzo minimo storico in occasione di Halloween.